Près d'Athènes, les autorités installent des amarrages écologiques pour éviter les ancres dans la baie très fréquentée de Porto Rafti, et protéger ses herbiers de posidonie, essentiels à l'écosystème.
La Grèce se met à l'écomouillage pour protéger les herbiers des fonds marins
