"Le gouvernement n'aide pas": Dans la ville vénézuélienne de La Guaira, frappée par le séisme, les habitants font la queue pour obtenir de la nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité, affirmant que l'aide reste rare plusieurs jours après les tremblements de terre dévastateurs.
La frustration grandit dans le Venezuela frappé par les séismes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro