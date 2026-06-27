Des milliers de manifestants défilent dans la capitale albanaise, dans le cadre de rassemblements nocturnes qui se succèdent depuis près d'un mois, contre un projet de complexe touristique lié à la famille de Donald Trump. L'opposition à la construction d’un hôtel de luxe associé à la fille du président américain, Ivanka, et à son mari Jared Kushner, dans une réserve naturelle sur la côte de ce pays des Balkans, est devenue un point focal des frustrations face à une corruption jugée endémique, les revendications incluant désormais la démission du Premier ministre Edi Rama. IMAGES
Albanie : les manifestations contre un complexe touristique lié à Trump se poursuivent
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