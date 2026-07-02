Dany Leprince, les larmes aux yeux et les bras levés dans l'enceinte du palais de justice de Paris, après l'annulation jeudi par la Cour de révision de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour le quadruple meurtre commis dans la Sarthe en 1994.
Condamnation à la perpétuité annulée: Dany Leprince ému et levant les bras
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