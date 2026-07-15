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La frontière entre Gibraltar et l’Espagne s’ouvre: premiers passages sans contrôle

information fournie par AFP Video 15/07/2026 à 18:22

Finies les files interminables et les longues minutes d'attente: des milliers de travailleurs espagnols et britanniques vont voir leur vie quotidienne simplifiée avec l'entrée en vigueur, mercredi, d'un traité de libre circulation entre l'enclave britannique de Gibraltar et l'Espagne.

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