Finies les files interminables et les longues minutes d'attente: des milliers de travailleurs espagnols et britanniques vont voir leur vie quotidienne simplifiée avec l'entrée en vigueur, mercredi, d'un traité de libre circulation entre l'enclave britannique de Gibraltar et l'Espagne.
La frontière entre Gibraltar et l’Espagne s’ouvre: premiers passages sans contrôle
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