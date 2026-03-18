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La France lance le chantier de son futur porte-avions

information fournie par France 24 18/03/2026 à 10:41

Emmanuel Macron se rend mercredi sur le site de Naval Group à Indret, près de Nantes, pour officialiser le lancement du futur porte-avions français. Un projet stratégique, militaire mais aussi industriel, appelé à remplacer le Charles-de-Gaulle à l’horizon 2038.

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1 commentaire

  • 11:19

    On continue dans les hérésies. Ce n'est pas un remplacement, mais un complément dont on a besoin, voire deux. Stop aux hérésies sarkosiennes, hollandaises, et chiraquiennes...

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