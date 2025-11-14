L’Amérique, nous voilà ! Les Bleus ont assuré leur place pour la Coupe du Monde 2026 en écrasant l’Ukraine au Parc des Princes (4-0). Le capitaine Kylian Mbappé a porté l’équipe en inscrivant un doublé, tandis qu’Hugo Ekitike a débloqué son compteur avec les Bleus. Outre la qualification, la rencontre a été marquée par un hommage poignant avant le match pour les victimes des attentats du 13 novembre 2015.
La France décroche son ticket pour la Coupe du monde en battant l’Ukraine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro