La France décroche son ticket pour la Coupe du monde en battant l’Ukraine

information fournie par France 24 14/11/2025 à 08:16

L’Amérique, nous voilà ! Les Bleus ont assuré leur place pour la Coupe du Monde 2026 en écrasant l’Ukraine au Parc des Princes (4-0). Le capitaine Kylian Mbappé a porté l’équipe en inscrivant un doublé, tandis qu’Hugo Ekitike a débloqué son compteur avec les Bleus. Outre la qualification, la rencontre a été marquée par un hommage poignant avant le match pour les victimes des attentats du 13 novembre 2015.

Guerre en Ukraine
Sport

2

L'offre BoursoBank