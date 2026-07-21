La dette privée est-elle un risque systémique pour la finance ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Après avoir connu une croissance spectaculaire depuis la crise financière de 2008, le marché de la dette privée traverse une période de turbulences, notamment aux États-Unis où les demandes de rachats de fonds se multiplient. Faut-il craindre une nouvelle crise de liquidité ? Le parallèle avec les subprimes de 2008 est-il pertinent ? Alors que les particuliers européens restent encore peu exposés, la dette privée représente-t-elle davantage une opportunité qu'un risque pour les investisseurs ? L'analyse de Victoire Blazsin, directrice générale de Zencap AM.