La dette privée est-elle un risque systémique pour la finance ?

Après avoir connu une croissance spectaculaire depuis la crise financière de 2008, le marché de la dette privée traverse une période de turbulences, notamment aux États-Unis où les demandes de rachats de fonds se multiplient. Faut-il craindre une nouvelle crise de liquidité ? Le parallèle avec les subprimes de 2008 est-il pertinent ? Alors que les particuliers européens restent encore peu exposés, la dette privée représente-t-elle davantage une opportunité qu'un risque pour les investisseurs ? L'analyse de Victoire Blazsin, directrice générale de Zencap AM.
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