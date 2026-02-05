La dépression Leonardo a frappé mercredi la péninsule ibérique avec des précipitations de plus de 40 cm, faisant un mort au Portugal et entraînant l'évacuation de milliers de personnes.
La dépression Leonardo met à l'arrêt l'Andalousie en Espagne, un mort au Portugal
