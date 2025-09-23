La croissance mondiale commence à ralentir sous l'effet des droits de douane américains

information fournie par France 24 • 23/09/2025 à 21:44

Jusqu'ici l'activité économique avait plutôt bien résisté, mais l'OCDE prévient qu'un ralentissement est à prévoir pour les prochains mois. La croissance était de 3,3 % en 2024, elle sera de 3,2 % en 2025. Et pour 2026, la prévision est de 2,9 %. Mais lorsque l'économie mondiale se porte bien, la croissance est d'environ 4 %, la différence est donc énorme. À l'origine de ce ralentissement : les nouveaux droits de douane américains, qui s'élèvent en moyenne à 19,5 %, les plus hauts depuis 1933.