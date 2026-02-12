Star en Côte d'Ivoire et figure montante en France, Didi B trace sa route entre hip-hop, afrobeat, zouglou et coupé-décalé. L'ex-membre du collectif Kiff No Beat revendique une ambition claire : devenir "une légende de la musique africaine". Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" présenté par Louise Dupont, le rappeur ivoirien revient sur son ascension fulgurante, de ses débuts à Abidjan aux scènes parisiennes, jusqu'au Zénith le 19 avril prochain.
Didi B, l'ambition d'une légende de la musique africaine
