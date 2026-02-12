Ariane 6: mission accomplie pour Amazon Leo et ses 32 satellites

Décollage de la fusée Ariane 6 le 12 février à Kourou en Guyane ( AFP / Ronan LIETAR )

Ariane 6, dans sa configuration la plus puissante, a envoyé dans l'espace 32 satellites de la constellation Amazon Leo qui se sont séparés avec succès, une mission inaugurale qui scelle le partenariat entre le lanceur lourd européen et son principal client, ce dernier étant déterminé à rivaliser avec Starlink.

Pour son premier vol dans cette configuration à quatre propulseurs, la fusée s'est élancée dans un ciel parfaitement dégagé, à l'orée de la forêt amazonienne, du centre spatial en Guyane française (Amérique du Sud), a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans une chorégraphie suivie en direct depuis le centre de contrôle de Kourou, les satellites se sont séparés avec succès et ont pris la route de leur orbite finale, une séquence saluée par les applaudissements.

"Amazon, votre colis a été livré", a écrit Emmanuel Macron sur X, évoquant une "prouesse française" et un "succès européen".

"Quelle journée, quel lancement!", s'est exclamé le patron d'Arianespace David Cavaillolès pour qui la mission a prouvé la capacité du lanceur à "assurer les missions les plus complexes".

Il s'agit du plus grand nombre de satellites jamais emportés par une fusée Ariane à ce jour.

Ce vol inaugure une série de 18 lancements qu'Arianespace, opérateur du lanceur, réalisera pour la constellation d'internet haut débit d'Amazon, le groupe fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos.

- "Partenariat stratégique" -

Celle-ci ne compte à ce jour que 175 satellites en orbite, qui ont été lancés par United Launch Alliance (ULA) et par le concurrent SpaceX, d'Elon Musk.

Amazon Leo, dont le déploiement a pris du retard, vise 3.200 satellites alors que Starlink repose déjà sur près de 9.400 satellites.

"Avoir un partenariat stratégique avec l'Europe est essentiel" pour Amazon, a déclaré à l'AFP Lisa Scalpone, directrice mondiale du segment consommateurs d'Amazon Leo quelques heures avant le lancement.

Le groupe va toutefois continuer de lancer aussi avec la société SpaceX pour accélérer le déploiement de la constellation et fournir l'internet haut débit à une partie de l'Europe, dont la France, avant fin 2026, a-t-elle précisé.

"Nous voulons diversifier nos prestataires de lancement. C'est notre priorité. Ainsi, nous pouvons continuer et lancer le plus rapidement possible", a souligné la responsable.

Après cette première charge de 32 satellites, Amazon envisage d'augmenter leur nombre à chaque nouvelle mission, a déclaré à l'AFP Martijn Van Delden, responsable du développement commercial Europe d'Amazon Leo, en soulignant qu'il s'agit de la "charge utile la plus importante à ce jour".

Pour répondre à ce besoin, Ariane 6 est dotée pour la première fois de quatre propulseurs (version A64), au lieu des deux utilisés pour ses cinq premiers vols (configuration A62), ce qui permettra de doubler les capacités d'"emport" à 21,6 tonnes contre 10 à 11 précédemment.

Une version plus puissante de boosters permettant d'augmenter la capacité d'"emport" de 20% est en cours de fabrication et sera au service de prochains lancements pour Amazon Leo.

"Ariane 6 est un lanceur parfait pour les constellations", a déclaré David Cavaillolès au cours d'un point presse.

Selon lui, les lancements pour Amazon serviront d'entraînement pour la constellation Iris², un projet phare de l'Union européenne qui vise à assurer une connectivité sécurisée et souveraine et dont le déploiement est prévu à partir de 2029.

- 1.600 emplois en France -

Cette coopération est avantageuse tant pour Amazon, pour qui "il est important d'accélérer les lancements", que pour Arianespace, qui doit poursuivre la montée en cadence pour rester compétitive, souligne Pierre Lionnet, directeur de recherche à Eurospace, association professionnelle de l'industrie spatiale européenne.

Ses lancements institutionnels sont en effet limités à 2 à 4 par an tandis que de nombreux pays européens se tournent vers SpaceX.

Amazon promet de son côté que ce partenariat se traduira par une hausse de 2,8 milliards d'euros du produit intérieur brut de l'Union européenne entre 2022 et 2029. Sur ce total, la plus grande part --1,38 milliard-- bénéficierait à la France, soutenant près de 1.600 emplois.

"A terme, un lanceur européen souverain ne peut pas dépendre principalement des marchés étrangers", nuance pour sa part Ludwig Moeller, directeur de l'ESPI (European Space Policy Institute).

Ceux-ci risquent d'"exiger un traitement prioritaire soutenu par leur puissance économique, ou peuvent devenir imprévisibles ou inaccessibles sans préavis, compte tenu de l'environnement géopolitique actuel et des guerres commerciales", met-il en garde.