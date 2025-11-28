La startup américaine Preventive veut modifier des embryons humains pour empêcher la transmission de maladies génétiques. Ses investisseurs, notamment Brian Armstrong (PDG de Coinbase) et Oliver Mulherin (ingénieur australien et mari de Sam Altman, cocréateur de ChatGPT), voient dans ces technologies une avancée pour la santé. Entre promesses médicales et dérives eugénistes, une nouvelle frontière s'ouvre. Lumière sur un transhumanisme qui ne demande plus la permission.
La course aux "bébés sur mesure" a commencé
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro