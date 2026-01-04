La Colombie mobilise des véhicules blindés et des soldats du côté colombien du pont international Simón Bolívar pour garder sa frontière avec le Venezuela, pays où les Etats-Unis ont capturé le président Nicolas Maduro. Dans la foulée de l'intervention américaine, Bogota a déclenché l'état d'alerte en raison de possibles assauts de groupes armés qui sévissent des deux côtes de la frontière.
La Colombie renforce sa frontière avec le Venezuela après l'intervention américaine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro