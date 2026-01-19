La colère des Européens face au "racket" du "parrain" Trump

information fournie par France 24 • 19/01/2026 à 06:20

A la Une de la presse, lundi 19 janvier, la présidentielle au Portugal, où le candidat socialiste et celui de l’extrême-droite se sont qualifiés, hier, pour le second tour. La colère des Européens face à la menace de Donald Trump d’augmenter les droits de douane, contre les pays opposés à l’annexion du Groenland. La douleur et l’angoisse de la diaspora iraniennes après la répression du mouvement de contestation. La victoire du Sénégal à la CAN. Et un club pas ordinaire.