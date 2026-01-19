 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La colère des Européens face au "racket" du "parrain" Trump

information fournie par France 24 19/01/2026 à 06:20

A la Une de la presse, lundi 19 janvier, la présidentielle au Portugal, où le candidat socialiste et celui de l’extrême-droite se sont qualifiés, hier, pour le second tour. La colère des Européens face à la menace de Donald Trump d’augmenter les droits de douane, contre les pays opposés à l’annexion du Groenland. La douleur et l’angoisse de la diaspora iraniennes après la répression du mouvement de contestation. La victoire du Sénégal à la CAN. Et un club pas ordinaire.

Proche orient
Guerre commerciale
Donald Trump

Vidéos les + vues

1

A Paris, des manifestants scandent le nom du fils de l'ancien chah d'Iran

information fournie par AFP Video 18 janv.
1
2

"Le Groenland n'est pas à vendre": de grandes manifestations à Copenhague et Nuuk

information fournie par AFP Video 18 janv.
3

Groenland : les pays menacés par Trump font bloc, l'UE cherche la riposte

information fournie par AFP 18 janv.
23
4

Iran: accès à internet très limité après un "bref" rétablissement

information fournie par AFP 18 janv.
1
5

CAN 2025 : Sénégal - Maroc, finale en apothéose entre les deux favoris

information fournie par France 24 18 janv.
6

Les Portugais votent à Lisbonne pour le premier tour de la présidentielle

information fournie par AFP Video 18 janv.
7

CAN 2025 : le Sénégal met fin au rêve marocain et remporte sa 2e CAN

information fournie par France 24 07:11
8

Le président du Guatemala déclare l'état de siège après des meurtres de policiers par des gangs

information fournie par AFP 05:18
1
1

La première cohorte du nouveau "service national" vise 3.000 jeunes (Vautrin)

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
2

Iran: les "émeutiers" ne doivent pas semer le trouble (président)

information fournie par AFP Video 11 janv.
3

Iran: le bilan des morts s'alourdit, le pouvoir appelle à des contre-manifestations

information fournie par AFP 11 janv.
20
4

Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
5

Au Japon, la folie des machines à pince, reines des salles d'arcade

information fournie par AFP Video 12 janv.
1
6

Cartes de crédit : Trump a-t-il raison de dire que les Américains se font arnaquer ?

information fournie par Ecorama 12 janv.
7

Top départ pour le "service national", militaire et volontaire

information fournie par AFP 12 janv.
3
8

Trump maintient la possibilité de frappes aériennes contre l'Iran (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 13 janv.
1

Pourquoi la Chine achète la planète pour dominer le monde !

information fournie par Ecorama 30 déc. 2025
2
2

Ce qui pourrait faire bouger les marchés en 2026

information fournie par Boursorama 29 déc. 2025
1
3

Les agriculteurs polonais bloquent des autoroutes pour protester contre l'accord du Mercosur

information fournie par AFP Video 30 déc. 2025
1
4

Fortes explosions à Kiev: des Ukrainiens se réfugient dans une station de métro

information fournie par AFP Video 27 déc. 2025
5

De combien pourraient baisser les marchés en 2026 ?

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
3
6

Contrôle fiscal : l’IA change-t-elle vraiment les règles du jeu en 2026 ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
7

Les investisseurs peuvent-ils se passer de Wall Street ?

information fournie par Ecorama 26 déc. 2025
8

La croissance de la France va tendre vers zéro si…

information fournie par Ecorama 29 déc. 2025
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank