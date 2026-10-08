"La voie que nous emprunterons déterminera si l'Occident conservera sa place de leader mondial ou s'il se résignera à un avenir marqué par l'atrophie, la servitude et le déclin", a estimé mercredi le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, lors d'un discours face à l'Acropole d'Athènes.
La civilisation occidentale risque "l'atrophie, la servitude et le déclin", estime Rubio
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