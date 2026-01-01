La Bulgarie a adopté l'euro jeudi, devenant le 21e pays à choisir la monnaie unique européenne, près de 20 ans après avoir rejoint l'Union européenne.
La Bulgarie adopte l'euro, près de 20 ans après son entrée dans l'UE
