En Guinée, Mamadi Doumbouya remporte sans surprise l’élection présidentielle dès le premier tour avec 86,72 % des voix. Il est suivi de loin par l’ancien ministre d’Alpha Condé, Abdoulaye Yéro Baldé, qui conteste déjà ces résultats. Selon la Direction générale des élections, le taux de participation à ce scrutin s’élève à 80,95 %. Les explications avec notre correspondant à Conakry, Malick Diakité.
Guinée: sans surprise, Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro