Guinée: sans surprise, Mamadi Doumbouya élu président avec 86,72% des voix

information fournie par France 24 31/12/2025 à 23:07

En Guinée, Mamadi Doumbouya remporte sans surprise l’élection présidentielle dès le premier tour avec 86,72 % des voix. Il est suivi de loin par l’ancien ministre d’Alpha Condé, Abdoulaye Yéro Baldé, qui conteste déjà ces résultats. Selon la Direction générale des élections, le taux de participation à ce scrutin s’élève à 80,95 %. Les explications avec notre correspondant à Conakry, Malick Diakité.

1

