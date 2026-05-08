La Biennale de Venise, plus grande exposition d'art internationale au monde, s'est ouverte cette année sous haute tension. Le président de la Biennale a choisi, contre l'avis du gouvernement italien, d'inviter la Russie et Israël, deux pays dont les dirigeants sont visés par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Cette décision a entrainé la démission du jury et le report de la cérémonie de remise des prix, initialement prévue le 9 mai, au mois de novembre. Le décryptage de Nina Masson, chroniqueuse culture de France 24.
La Biennale de Venise, baromètre du monde
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