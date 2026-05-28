En RD Congo, ce sont plus de 1000 cas suspects et plus de 240 décès suspects qui ont été enregistrés depuis que le pays a déclaré l’épidémie, le 15 mai dernier. L’OMS évoque une épidémie qui prend de vitesse la riposte. Des membres du gouvernement sont arrivés à Bunia pour évaluer la riposte. L’Union européenne et l’UNICEF ont acheminé 100 tonnes d’aide humanitaire vers la province de l’Ituri.
L'Unicef et l'Union européenne envoient 100 tonnes de matériels en République démocratique du Congo
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro