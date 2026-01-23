Le président du Conseil européen a déclaré jeudi lors d'un sommet des dirigeants de l'UE à Bruxelles que l'Union "continuera(it) à défendre ses intérêts" et à se protéger "contre toute forme de coercition" après le revirement de Donald Trump sur le Groenland.
L'UE continuera à "défendre ses intérêts" (président du Conseil)
