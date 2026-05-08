9 pays sont dans une procédure d'adhésion à l'Union européenne : Macédoine du Nord, Monténégro, Serbie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Ukraine, Géorgie, Turquie. Le club européen semble faire de plus en plus envie, à tel point que l’Islande pourrait également réintroduire une demande d’adhésion.
L’UE attire de nouvelles candidatures : l’Europe du Canada à l’Ukraine ?
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