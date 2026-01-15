Porté par les tensions géopolitiques et les attaques répétées contre l'indépendance de la Fed, l'or enchaîne les records et dépasse désormais 4 600 dollars l'once. Entre demande massive des banques centrales, baisse des taux et incertitudes politiques, le métal jaune peut-il viser durablement les 5 000 dollars ? L'analyse de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.
L’or peut-il aller durablement au-delà de 5 000 dollars ?
