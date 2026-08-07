Le secrétaire général de l'ONU a appelé jeudi, par la voix de son porte-parole, la Russie et l'Ukraine à cesser leurs attaques sur des zones civiles, où des dizaines de personnes sont mortes, tandis que les deux pays intensifient leurs frappes.
L'ONU condamne la Russie et l'Ukraine pour leurs frappes dans des zones civiles
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