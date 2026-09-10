Le responsable climat de l’ONU avertit que la chaleur brutale, les incendies et les sécheresses de cet été pourraient être un avant-goût d’un "cauchemar climatique permanent", si l’humanité ne réduit pas la pollution liée aux combustibles fossiles.
L’ONU alerte contre un "cauchemar climatique permanent"
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