Plus d'un million de pèlerins musulmans du monde entier ont déjà commencé à converger vers La Mecque pour le grand pèlerinage annuel musulman, sur fond de craintes d'une reprise de la guerre dans la région.
L'ombre de la guerre au Moyen-Orient plane sur le hajj 2026
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