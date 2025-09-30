"L'OM peut exister dans cette compétition, je ne sais pas ce qu'on fera, mais je sais qu'on peut y être", assure l’entraîneur de Marseille, Roberto de Zerbi, avant de recevoir l’Ajax mardi au Vélodrome pour la 2e journée de la Ligue des champions.
"L'OM peut exister" en Ligue des champions, assure Roberto De Zerbi
