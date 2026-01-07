Le bateau humanitaire "Ocean Viking" a secouru 33 migrants bloqués sur un navire de ravitaillement pétrolier dans la zone de recherche commune entre Malte et la Tunisie des eaux internationales méditerranéenne.
L'Ocean Viking porte secours à 33 migrants en mer Méditerranée
