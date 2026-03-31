Dernières photos sur la terrasse du 59e étage de la tour Montparnasse, avant que le plus haut gratte-ciel du sud parisien ferme ses portes pour plusieurs années de lourds travaux de rénovation.
L'Observatoire de la tour Montparnasse ferme pour travaux
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro