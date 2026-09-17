Priorité aux Français sur les logements sociaux, fin de la loi SRU pour "fluidifier et relancer le marché du logement", referendum sur l’immigration qui "intégrera la priorité nationale"... Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national, revient sur les annonces faites à Hénin-Beaumont dimanche par la candidate.
L. Jacobelli, porte-parole du RN : "Il faut assurer aux Français un accès aux logement sociaux"
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