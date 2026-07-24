Élue sur la promesse de freiner l'immigration, Giorgia Meloni a multiplié les décrets. Pour quels résultats ? Elle a aussi promis d'externaliser l'accueil des migrants en Albanie dès son arrivée au pouvoir. Mais l'ouverture de ces centres s'est soldée par un échec après avoir été bloqué par la justice.
L'Italie, une forteresse contre l'immigration ?
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