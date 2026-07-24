L’Italie de Meloni fait parler d’elle Aux 4 Coins de l’Europe . L’UE apprécie le soutien à l’Ukraine du gouvernement Meloni, et le pays a bénéficié d’un plan de relance massif de Bruxelles. Mais les contradictions sont nombreuses sur les chapitres diplomatiques entre les partenaires de cet attelage à droite toute ! Sur la question migratoire, il y a des divergences entre le discours et la pratique.
L'Italie, une démocratie européenne sous tension (2/2)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro