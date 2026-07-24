"Aux 4 Coins de l’Europe" vous propose de découvrir l’Italie de Giorgia Meloni, sous l’angle des valeurs et de l’Etat de droit. Si la première femme de l’histoire à gouverner l’Italie rassure ses partenaires européens, en particulier par son positionnement diplomatique aligné sur l’Ukraine, au niveau national, elle met en œuvre un agenda conservateur, avec la volonté de mainmise sur les médias.
L'Italie, une démocratie européenne sous tension (1/2)
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