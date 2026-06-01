L'Iran a réaffirmé lundi que tout accord avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient était conditionné à un cessez-le-feu au Liban où l'armée israélienne frappe des positions du Hezbollah, allié de Téhéran.
L'Iran réitère qu'un accord avec les Etats-Unis est conditionnel à un cessez-le-feu au Liban
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