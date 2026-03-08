 Aller au contenu principal
L'Iran prêt à au moins six mois de guerre (porte-parole des Gardiens de la révolution)

information fournie par AFP Video 08/03/2026 à 15:13

Les Gardiens de la Révolution affirment que les forces iraniennes peuvent mener une "guerre intense" pendant six mois, leur porte-parole Ali Mohammad Naini précisant que les missiles les plus avancés, ceux construits au cours des dix dernières années, n’ont pas encore été utilisés.

Proche orient
Guerre en Iran
