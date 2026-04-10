Aujourd’hui dans "À l'Affiche !" Sonia Patricelli reçoit deux voix incontournables du théâtre contemporain : Aïda Asgharzadeh et Aïla Navidi. Deux autrices, deux comédiennes, deux héritages marqués par la guerre et la mémoire.
L’Iran et le Liban par le prisme du théâtre
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