L'Iran doit "se résoudre à des concessions majeures" dans le cadre de négociations diplomatiques pour éviter des frappes américaines sur son sol, estime le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, en marge d'un déplacement à Toulouse.
L'Iran doit "se résoudre à des concessions majeures" (Barrot)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro