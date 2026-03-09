 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Iran accuse l'Europe d'avoir contribué à créer les conditions propices aux attaques

information fournie par AFP Video 09/03/2026 à 12:19

L'Iran accuse les pays européens, dont la France, d'avoir contribué à créer les conditions propices aux attaques américano-israéliennes qui ont déclenché une guerre avec la République islamique.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Liban: des secouristes fouillent les décombres après une frappe israélienne près de Saïda

information fournie par AFP Video 08 mars
2

Israël: dégâts après une frappe iranienne dans une ville à majorité juive orthodoxe

information fournie par AFP Video 08 mars
3

Droits des femmes: le cortège s'élance à Paris avec Gisèle Pélicot et sa fille

information fournie par AFP Video 08 mars
4

Colombie : début du vote pour les élections législatives

information fournie par AFP Video 08 mars
5

Un retraité ukrainien, dernier habitant d'un immeuble de Kharkiv sous les frappes russes

information fournie par AFP Video 08 mars
6

Après la frappe israélienne sur un hôtel chic de Beyrouth, les Libanais "en sécurité nulle part"

information fournie par AFP 08 mars
7

Joshua Zarka: "la guerre, tant en Iran qu'au Liban, nous a été imposée"

information fournie par France 24 08 mars
8

Anne L'Huillier: "le fait que Marie Curie a existé a été très important pour moi"

information fournie par France 24 08 mars
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

Israël affirme que les frappes au Liban pourraient durer de "nombreux jours"

information fournie par AFP Video 02 mars
1
3

Ouverture du procès de Tariq Ramadan, jugé pour des viols sur trois femmes

information fournie par AFP Video 02 mars
4

Fumée au-dessus de villages du sud du Liban après des frappes israéliennes

information fournie par AFP Video 02 mars
1
5

Iran : pourquoi les marchés financiers ne cèdent pas à la panique ?

information fournie par Ecorama 02 mars
6
6

La Minute Bourse : Obligations souveraines, Investment Grade, High Yield: de quoi parle-t-on ?

information fournie par SG Bourse 26 févr.
7

Fumée à Beyrouth alors qu'Israël affirme avoir frappé un "haut responsable" du Hezbollah

information fournie par AFP Video 02 mars
8

Commerce nucléaire France-Russie: Greenpeace bloque un cargo dans le port de Dunkerque

information fournie par AFP Video 02 mars
1

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
2

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
3

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
4

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1
5

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
6

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
7

IA, Epstein et Bitcoin

information fournie par Sycomore AM 11 févr.
1
8

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1

3 commentaires

  • 13:56

    Bah ! La paix par "la destruction de l'entité sioniste" est l'option choisie par les ayatollahs iraniens, de même que " la paix par la destruction de l'Ukraine" est le but de Poutine et son "opération spéciale". Mais ni les Israéliens ni les Ukrainiens ne sont d'accord et se rebiffent, violemment ! Les US envoient la cavalerie et les Européens approuvent discrètement.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank