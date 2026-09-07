Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a alerté lundi sur la nécessité d'élaborer rapidement une gouvernance de l'intelligence artificielle, affirmant que l'IA avancée "pourrait faire peser un risque existentiel sur l'humanité".
L'IA avancée pourrait poser un "risque existentiel pour l'humanité", alerte l'ONU
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