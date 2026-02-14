"L'extermination" du peuple palestinien "doit cesser", lance le chef de l'Union africaine

"L'extermination" du peuple palestinien "doit cesser", lance le président de la Commission de l'Union africaine (UA), le Djiboutien Mahamoud Ali Youssouf, à l'ouverture du 39e sommet annuel de l'organisation continentale. SONORE
