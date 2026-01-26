L'ex-sénateur Joël Guerriau jugé pour avoir drogué la députée Sandrine Josso

L'ex-sénateur Joël Guerriau comparaît lundi et mardi au tribunal correctionnel de Paris, accusé d'avoir drogué à l'ecstasy la députée Sandrine Josso afin de la violer. Dans une interview à l'AFP en octobre 2024, la députée revenait sur cette affaire souvent perçue comme un cas emblématique de soumission chimique, fléau de société sur lequel Sandrine Josso est politiquement très engagée depuis les faits.
