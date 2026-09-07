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L’ex magistrat guinéen récemment révoqué Algassimou Diallo a été transféré à la prison de Macenta

information fournie par France 24 07/09/2026 à 22:29

En Guinée, l’ex magistrat récemment révoqué a été transféré à la prison de Macenta, située à environ 700 km de Conakry. Algassimou Diallo est poursuivi pour des faits de provocation à la discrimination, à la haine et d’association de malfaiteurs. Au cœur de cette bataille judiciaire se trouve un présumé enregistrement audio entre Algassimou Diallo et l’opposant en exil Cellou Dalein Diallo. Son transfert suscite l’incompréhension de ses avocats.

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