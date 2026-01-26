L'Europe ne peut pas se défendre seule, sans l'aide des Etats-Unis, ils ont besoin l'un de l'autre, a affirmé lundi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte devant le Parlement européen à Bruxelles.
L'Europe ne peut pas se défendre sans les Etats-Unis, affirme le chef de l'Otan
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro