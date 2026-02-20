Devenue l’ennemie numéro un de la Russie, l’Europe libérale et démocratique est sous le feu de la propagande russe. Accusations de "nazisme", de "génocide culturel" et de déclin civilisationnel… Autant d’armes rhétoriques qui visent à diaboliser, à déstabiliser et à rompre la confiance des Européens avec leurs élites. Des élites dont Moscou espère le remplacement prochain.
L’Europe dans le viseur de la propagande russe
