Un nouveau virus qui a inquiété la planète mais sans entraîner d'épidémie. Cela avait commencé comme un mauvais film : un virus peu connu transporté par les rats, qui s'est propagé sur un navire de croisière au départ de l'Argentine. Les îles Canaries ont hésité, avant de, finalement, laisser les malades accoster. L'hantavirus a réveillé les mauvais souvenirs de la crise Covid et les Européens ont redoublé de vigilance.
L'Europe a-t-elle retenu les leçons du Covid ? L'Hantavirus : un test sanitaire pour l'UE
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