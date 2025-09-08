Une semaine cruciale pour l'exécutif français, entre vote de confiance et mouvement social. On en parle avec notre invitée Emilie Zapalski, éditorialiste politique et conseillère en communication.
L'Essentiel politique : "On sent F. Bayrou de plus en plus radical dans les termes qu'il utilise"
