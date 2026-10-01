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L'Érythrée rompt ses relations diplomatiques avec l'Ethiopie

information fournie par France 24 01/10/2026 à 22:37

L'Éthiopie a accusé jeudi l'Érythrée voisine "d'actes d'hostilité et de belligérance", fermé son ambassade sur place et sommé dix diplomates érythréens de faire leurs valises, Asmara répliquant en rompant ses relations diplomatiques : les tensions sont encore montées en plein conflit dans le nord éthiopien entre armée éthiopienne et groupes antigouvernementaux. Plusieurs explosions d'origine inconnue ont été entendues dans la nuit de mercredi à jeudi dans la capitale éthiopienne.

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