En RDC, l'ampleur de l'épidémie d'Ebola pourrait représenter "deux à quatre fois" les estimations officielles, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le dernier bilan officiel des autorités congolaises publié mardi fait état de 719 morts et 1 963 personnes contaminées. Au centre de traitement Ebola de Rwampara, localité parmi les plus touchées située en Ituri, des soignants dénoncent leurs conditions de travail et des salaires impayés.
L'épidémie d'Ebola largement sous-évaluée selon l'OMS
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