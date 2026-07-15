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L'épidémie d'Ebola largement sous-évaluée selon l'OMS

information fournie par France 24 15/07/2026 à 16:41

En RDC, l'ampleur de l'épidémie d'Ebola pourrait représenter "deux à quatre fois" les estimations officielles, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le dernier bilan officiel des autorités congolaises publié mardi fait état de 719 morts et 1 963 personnes contaminées. Au centre de traitement Ebola de Rwampara, localité parmi les plus touchées située en Ituri, des soignants dénoncent leurs conditions de travail et des salaires impayés.

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