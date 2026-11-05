Entouré de journalistes et de supporters, l'aventurier britannique Karl Bushby a retrouvé sa mère, Angela, devant le domicile de celle-ci à Hull, dernière étape de son périple de 50.000 kilomètres.
L'aventurier Karl Bushby de retour au Royaume-Uni après son périple de 28 ans
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