Un mémorial recouvert de fleurs et de messages rend hommage aux victimes de la fusillade de masse survenue lors d'un festival juif sur la plage de Bondi, à Sydney, le 14 décembre, et qui a fait 15 morts et 42 blessés. Exactement une semaine après les premières informations faisant état de coups de feu, à 18 h 47 (7 h 47 GMT), les Australiens observeront une minute de silence lors d'une journée de deuil national. IMAGES
L'Australie se recueille une semaine après l'attentat de Bondi
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro